Евросоюз будет в быстром режиме принимать для применения любые модифицированные вакцины для борьбы с новыми вариантами коронавируса. Об этом сказал глава команды по оценке вакцин Европейского медицинского агентства (EMA) Марко Кавалери.
Читайте такжеЕвросоюз может помочь Украине с вакцинами от коронавируса: озвучены деталиПо его словам, нет необходимости в проведении длительных и масштабных клинических испытаний, как это было с первыми прививками от COVID-19. Поскольку обновление препаратов для борьбы с новыми штаммами можно испытать на меньших группах добровольцев, - пишет Reuters.
"Мы работаем над обновленными инструкциями, предполагая, что мы не можем просить о масштабных клинических испытаниях третьей фазы. Это позволит нам сделать все быстро. Мы будем просить о проведении меньших испытаний с участием нескольких сотен добровольцев вместо 30-40 тысяч", - пояснил он.
Кавалери объяснил, что EMA будет, прежде всего, обращать внимание на данные об иммунной реакции. Производители лекарств включая компании Pfizer, Moderna и AstraZeneca, проверяют, защищают ли их вакцины от нескольких новых штаммов COVID-19, которые более заразны и быстро распространяются по миру.
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