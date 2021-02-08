Исследование показало, что препарат дает лишь очень небольшую защиту от мягких или средних случаев заражения.

Вакцина, разработанная Оксфордским университетом совместно с компанией AstraZeneca, дает только 10%-ю защиту от штамма коронавируса, который был обнаружен в ЮАР.

Ученые, которые провели немасштабное испытание эффективности вакцины, говорят, что она обеспечивает слишком слабую защиту от мягких и средних случаев заражения. Однако, как пишет The Guardian они выразили надежду, что вакцина AstraZeneca все же будет защищать от более серьезного заболевания COVID-19.

Читайте такжеВакцина AstraZeneca менее эффективна против штамма коронавируса из ЮАР – исследованиеИздание напоминает, что ранее лабораторные испытания показали, что вакцина Pfizer/BioNtech способна обеспечивали серьезную защиту от мутированной версии коронавируса. Ученые из Университета Техаса собрали образцы плазмы крови 20 пациентов, получивших две дозы вакцины Pfizer / BioNtech.

Во время испытаний, антитела в среднем показали эффективность в нейтрализации нового штаба коронавируса на уровне 81%. Из-за этого в отчете, опубликованном на сайте Nature Medicine, было указано, что мутировавший версия COVID-19 под названием E484K не подрывает защиту, которую дают вакцины.

Профессор Шабир Мадхи из Университета Витмвотерсранда, возглавивший испытания вакцины AstraZeneca, отметил малый масштаб процесса. Но несмотря на это, его целью было определить, может ли препарат обеспечить 60% защиту от COVID-19 любой тяжести.

"Результаты, которые теперь мы описали, говорят о точке на уровне 10%. Очевидно, это значительно ниже 60%. И даже масштабные исследования вряд ли дадут показатель эффективности на уровне хотя бы 40-50%", - сказал ученый.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Перевод: Лесь Дымань