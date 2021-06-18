Такое решение в стране приняли из-за проблемы с поставками препаратов AstraZeneca по глобальной схеме COVAX.

В Южной Корее около 760 тыс жителям, которые получили первую дозу вакцины от COVID-19 производства AstraZeneca, предложат вакцину компании Pfizer в качестве второго укола. Такое решение в стране приняли из-за проблемы с поставками препаратов AstraZeneca по глобальной схеме COVAX.

Как пишет Reuters со ссылкой на правительство Южной Кореи, несколько стран, включая Канаду и Испанию, уже одобрили такое смешивание доз, главным образом из-за опасений относительно редких потенциально смертельных сгустков крови, связанных с вакциной AstraZeneca.

А в Испании исследование и вовсе показало, что давать дозу вакцины Pfizer людям, которые уже получали вакцину AstraZeneca, является очень безопасным и эффективным, согласно предварительным результатам.

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Отмечается, что до конца июня в Корею должно было поступить около 835 тысяч доз вакцины AstraZeneca от COVAX, которую правительство страны планировало использовать в основном как второй укол для работников здравоохранения, получивших свою первую дозу еще в апреле. Но отгрузка вакцины задерживается до июля или позже.

Вакцинация от коронавируса: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко