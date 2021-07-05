В ОАЭ было введено 15,5 млн доз противовирусной вакцины. Этого количества достаточно для вакцинации 72,1% 10-миллионного населения страны.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) вышли на первое место в мире по темпам вакцинации населения от коронавируса.

В ОАЭ было введено 15,5 млн доз противовирусной вакцины. Этого количества достаточно для вакцинации 72,1% 10-миллионного населения страны.

Однако число случаев заболевания COVID-19 в ОАЭ по-прежнему остается повышенным. А некоторые страны недавно внесли ОАЭ в список стран, поездки в которые не рекомендованы из-за роста количества случаев инфицирования коронавирусом.

В ОАЭ одобрена для использования вакцина Moderna. Также в стране доступны вакцины компаний Pfizer и AstraZeneca. Но программа вакцинации в стране опирается на Sinopharm, которая производится на местном уровне.

Правительство страны заявило, что планирует предложить третий укол вакцины Sinopharm людям, которые уже получили две дозы, передает ТСН со ссылкой на Bloomberg.

Коронавирус в ОАЭ

Всего в ОАЭ за время пандемии выявили более 639,4 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 1,83 тыс. пациентов с COVID-19 умерли. Выздоровели более 617,7 тыс. человек.

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Автор: Ирина Погорелая