Руководитель благотворительного фонда Shine Кэти Стил, боровшаяся за данную меру около 30 лет, назвала день принятия решения "поистине великим".

Великобритания присоединилась к странам, где в пищевые продукты в обязательном порядке добавляется фолиевая кислота.

Обязательное обогащение муки фолиевой кислотой обсуждалось в Британии с 2019 года. В центре дискуссии находились возможные нежелательные последствия и вопрос о том, является ли естественное потребление витамина В9 достаточным, или нет.

Научный консультативный комитет по питанию при правительстве считает, что оно будет ежегодно предотвращать порядка 200 случаев рождения детей со spina bifida. В Австралии после введения аналогичной меры количество случаев расщепления позвоночника у новорожденных снизилось на 14%.

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По имеющимся данным, около половины беременностей в Британии являются незапланированными и женщины какое-то время не догадываются о своем состоянии, а spina bifida возникает уже через три недели вынашивания плода. Чтобы возник нужный эффект, фолиевую кислоту желательно начать принимать за месяц до зачатия и продолжать это делать как минимум первые четыре месяца.

Нововведение не затрагивает цельнозерновой хлеб, в котором витамина В9 и так много, за исключением муки, не содержащей глютен.

Руководитель благотворительного фонда Shine Кэти Стил, боровшаяся за данную меру около 30 лет, назвала день принятия решения "поистине великим".

Со времени окончания Второй мировой войны в муку в Британии добавляют железо, кальций и две другие разновидности витамина В, тиамин и ниацин.

Идею обязательного обогащения муки фолиевой кислотой активно продвигает международная организация Food Fortification Initiative со штаб-квартирой в Атланте.

В каких странах и чем обогащают муку

В настоящее время пшеничную муку обогащают в 79 странах и индийском штате Пенджаб, в том числе в США, Канаде, Австралии, практически во всей Латинской Америке и части Африки, Иране, Египте, Саудовской Аравии, на постсоветском пространстве в Армении, Казахстане, Киргизии, Молдове, Туркмении и Узбекистане, кукурузную в 12-ти, рисовую в пяти. Коста-Рика - единственное государство, где обогащают все три вида муки.

В Европе соответствующая норма действует только в Косово. Из стран ЕС Британия данном смысле первая.

Что такое фолиевая кислота

Это искусственный витамин В9, впервые синтезированный в 1045 году в Нью-Йорке американским химиком индийского происхождения Йеллапрагадой Суббарао.

Чем полезна фолиевая кислота

Витамин В9 укрепляет нервную и кровеносную системы и особенно необходим в периоды, когда организм ускоренным темпом формирует новые клетки. В частности, он предотвращает развитие врожденных заболеваний у младенцев, прежде всего поражения спинного мозга, известного как spina bifida, или расщепление позвоночника. Оно лечится хирургическим путем, и даже в лучших клиниках шансы на успех не превышают 40%. Большинство пациентов остается инвалидами на всю жизнь.

Полезные свойства витамина В9 открыла в 1931 году британский врач-исследователь Люси Уиллс. В природном виде он содержится в дрожжах, ржаном хлебе, яйцах, печени, фасоли, брокколи, цветной капусте, шпинате, свекле, редисе и клубнике, но медики находят это недостаточным.

ВОЗ рекомендует всем принимать 0,3-0,4 миллиграмма фолиевой кислоты в день, а беременным и кормящим матерям - по 0,5-0,6 мг.

Чем опаснафолиевая кислота

Как любым медицинским средством, фолиевой кислотой следует пользоваться разумно. Ее избыточное количество на протяжении долгого времени может способствовать возникновению рака прямой кишки, особенно у пожилых людей.

Автор: Ирина Погорелая