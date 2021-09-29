Вместе с тем не привитые сотрудники смогут попасть на свои рабочие места только при условии предъявления отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19.

В Ватикане всех работников обязали вакцинироваться от коронавируса. Так, уже с 1 октября без "зеленых пропусков", подтверждающих пройденный курс вакцинации, не будут пускать на рабочие места.

"Всем сотрудникам, в том числе и руководству, а также внештатному персоналу и всем, кто осуществляет свою деятельность в ведомствах Римской Курии, ее органах и офисах, а также в учреждениях, связанных со Святым Престолом, и всем посетителям этих учреждений предлагается иметь при себе "зеленый пропуск" с 1 октября", – говорится в сообщении The Vatican News.

Вместе с тем не привитые сотрудники смогут попасть на свои рабочие места только при условии предъявления отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, который должны сделать за собственные средства. Для таких людей санитарные власти Ватикана установят срок действия справки об отрицательном результате теста.

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Кроме того, сотрудники, у которых не будет ни "зеленых" пропусков, ни справок, будут считаться отсутствующими на рабочем месте без уважительной причины.

Ранее вакцинированный от коронавируса Папа Римский Франциск призвал людей взять с него пример. Он высказался в поддержку вакцинации, при этом признав, что даже в Ватикане среди кардиналов есть антивакцинаторы.

Вакцинация от коронавируса: что известно

Автор: Виктория Гордиенко