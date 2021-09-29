Производитель заявил, что испытания вакцины показали безопасность и эффективность для детей от 5 до 11 лет.

Американская транснациональная фармкомпания Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech предали Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и лекарств США (FDA) данные о применении вакцины против COVID-19 для детей.

Производители лекарств заявили, что их испытания показали, что вакцина безопасна и эффективна для детей от 5 до 11 лет.

В США вакцина Pfizer на две дозы в настоящее время доступна для людей от 12 лет и старше.

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Компании заявили, что в ближайшие недели подадут заявку в FDA для получения разрешения на экстренное использование.

После того, как это будет сделано, регулирующие органы США и представители общественного здравоохранения решат, рекомендовать ли ее использование для детей. Производители лекарств также планируют предоставить данные регулирующим органам в Европе и других странах.

Вакцина от коронавируса

Предоставление детям доступа к вакцинам против коронавируса считается ключом к сдерживанию пандемии и возвращению мира к нормальной жизни. Хотя данные свидетельствуют о том, что симптомы COVID-19 менее выражены у детей, вирус повлиял на обучение по всему миру и заставил некоторых родителей остаться дома или покинуть работу, передает радио Свобода.

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Автор: Ирина Погорелая