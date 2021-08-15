Количество активных групп в Telegram, рекламирующих фальшивые сертификаты, достигает 2500.

В мире растет спрос на поддельные сертификаты вакцинации от COVID-19.

Об этом со ссылкой на Check Point Research сообщает Computerworld.

С марта этого года в Telegram увеличилось количество продавцов фейковых сертификатов вакцинации на 257%.

Количество активных групп в Telegram, рекламирующих фальшивые сертификаты, достигает 2500, количество подписчиков этих групп выросла на 566%, а среднее количество подписчиков составляет 100 тысяч, а в некоторых есть по 450 тысяч подписчиков.

При этом стоимость поддельных сертификатов за последнее время снизилась с 200 долларов до 100 долларов.

Check Point Research зафиксировала, что большинство фальшивых сертификатов поступает из Европы, в частности из Швейцарии, Нидерландов, Италии, Франции и Греции.

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В этом месяце стало известно, что сертификаты о вакцинации от COVID-19 в мобильном приложении "Дия" успешно прошли техническую оценку в Европейском Союзе.

Кроме того, уже с осени Министерство здравоохранения планирует выдавать гражданам COVID-сертификаты не только с помощью приложения "Дія", но и в медучреждениях.

Автор: Денис Прядко