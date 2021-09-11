Женщина демонстративно кашляла на других посетителей магазина и называла тех, кто надевает маски овцами.

Посетительница супермаркета в городе Линкольн (штат Небраска) в ответ на просьбу покупателей надеть маску начала демонстративно кашлять.

Опубликованное в Сети видео этого инцидента собрало в Twitter миллионы просмотров и вызвало волну возмущения. На нем видно, как женщина в супермаркете начала кашлять на людей, объясняя это тем, что она не больна, у нее только аллергия.

По просьбе других покупателей держаться от них подальше женщина продолжала кашлять и дразнить их словами: "Это так мило, как вы боитесь". Кроме того, она называла тех, кто надевает маски "овцами".

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Журналисты выяснили, что неадекватная посетительница супермаркета работает в немецкой компании SAP в Аризоне, и обратились за комментариями к работодателю. В компании сообщили, что серьезно отнеслись к этому инциденту со своей сотрудницей, а впоследствии опубликовали информацию о том, что лицо, которое так "прославилась" в Сети, было уволено, передает ТСН со ссылкой на издание Insider.

Ранее в США умер от коронавируса теле - и радиоведущий Дик Фаррел, призывавший своих слушателей не вакцинироваться от COVID-19.

Автор: Ирина Погорелая