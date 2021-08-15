За сутки в больницы попали более 1 900 несовершеннолетних пациентов с коронавирусом.

Количество детей, госпитализированных с COVID-19 в США, в субботу, 14 августа, достигло рекордного уровня.

В больницы попали 1 902 несовершеннолетних пациента, передает Reuters.

По данным Министерства здравоохранения и социальных служб США, к резкому увеличению числа госпитализаций привел вариант "Дельта", быстро распространяющийся в основном среди непривитого населения.

В настоящее время дети составляют около 2,4% всех госпитализаций с COVID-19 в стране. Дети младше 12 лет не подлежал вакцинации, что делает их более уязвимыми для инфекции, вызванной новым вариантом.

Читайте такжеБританские эксперты призвали отказаться от третьей прививки от коронавирусаСогласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), количество впервые госпитализированных пациентов с COVID-19 в возрасте 18-29, 30-39 и 40-49 лет также стало рекордным на этой неделе.

Школьные округа Флориды, Техаса и Аризоны обязали людей носить маски в школах, игнорируя указы губернаторов штатов, запрещающие округам вводить такие правила.

Пятая часть госпитализаций с COVID-19 в стране приходится на Флориду, где, по данным Reuters, в субботу число госпитализированных пациентов с COVID-19 достигло рекордных 16 100 человек. По данным Министерства здравоохранения и социальных служб, более 90% коек интенсивной терапии в штате заполнены.

Кроме того, на этой неделе крупнейший в стране профсоюз учителей "Национальная ассоциация образования" (NEA) выступил в поддержку обязательной вакцинации работников школ.

"Наши ученики младше 12 лет не могут пройти вакцинацию. Мы несем ответственность за их безопасность. Обеспечение их безопасности означает, что каждый, кто может быть вакцинирован, должен быть вакцинирован", - заявила президент NEA Бекки Прингл.

Коронавирус в США

В настоящее время в США регистрируется в среднем около 129 000 новых случаев COVID-19 в день, и, согласно подсчетам Reuters, этот показатель удвоился всего за две недели. Число госпитализированных пациентов с COVID-19 достигло шестимесячного максимума, и каждый день от COVID-19 умирает в среднем 600 человек, что вдвое больше, чем в конце июля.

О рекордном количестве госпитализаций из-за COVID-19 в этом месяце сообщали Арканзас, Флорида, Луизиана, Миссисипи и Орегон.

Автор: Катерина Комолова