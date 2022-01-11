Отмечается, что инфицированные работники должны будут носить маски N95 с дополнительной защитой, а также будут лечить только пациентов с COVID-19.

В некоторых штатах США местные органы здравоохранения позволили врачам, зараженным легкой формой COVID-19, оставаться на работе. К такому чрезвычайному шагу американцев подтолкнула катастрофическая нехватка медперсонала из-за значительного количества пациентов больных COVID-штамм"Омикрон".

Как пишет AP, медики в Калифорнии смогут работать с позитивными COVID-тестами, но без симптомов.

Некоторые больницы в Род-Айленде и Аризоне также сообщили больным COVID-19 сотрудникам, что они могут оставаться на работе, если у них нет симптомов или они легкие.

Отмечается, что инфицированные работники должны будут носить маски N95 с дополнительной защитой, а также будут лечить только пациентов с COVID-19.

"Мы знаем, что в ближайшие дни больницы ожидают гораздо больше пациентов, чем они смогут принять при имеющихся ресурсах", – сказал Ян Эмерсон-Ши, представитель калифорнийской больничной ассоциации.

Впрочем, ассоциация медсестер Калифорнии, насчитывает 100 тысяч членов, выступила против этого решения и предупредила, что оно приведет к увеличению количества инфекций.

"Губернатор и другие лидеры здравоохранения штата ставят потребности медицинских корпораций выше безопасности пациентов и работников. Мы хотим заботиться о наших пациентах и видеть, как они выздоравливают, а не потенциально их заразить", – заявила президент Ассоциации Кэти Кеннеди.

Как писал УНИАН, чрезвычайно заразный вариант Омикрон привел к тому, что в США количество новых случаев COVID-19 выросло в среднем до более 700 тысяч в день, побив рекорд, установленный год назад.

Количество американцев, которые находятся в больнице с вирусом, составляет около 110 тыс., что немного меньше, чем в январе прошлого года. Многие больницы переполнены больными, а медицинских работников не хватает. Хотя Омикрон вызывает более легкое течение заболевания, чем Дельта-вариант.

Отметим, ранее Центры по контролю и профилактике заболеваний заявили, что медицинские работники, у которых нет симптомов, могут вернуться на работу через 7 дней с негативным тестом. Время изоляции может быть сокращено, если возникнет нехватка персонала.

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