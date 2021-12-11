Предварительные данные свидетельствуют, что дополнительная вакцинация против COVID-19 помогает усилить защиту от "Омикрона".

Из 43 известных случаев заражений штаммом коронавируса "Омикрон" в США большинство обнаружено у привитых лиц. Симптомы болезни преимущественно не были тяжелыми.

Об этом во время брифинга сообщила директор Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Рошель Валенски, передает Голос Америки.

80% известных случаев инфицирования штаммом "Омикрон" в США выявлено у лиц, прошедших полную вакцинацию, шестеро ранее переболели COVID-19. Почти у всех болезнь проявлялсь в легкой форме, сообщила Валенськи. Она отметила, что легкая форма болезни соответствует ожиданиям для вакцинированных лиц. Один заболевший нуждался в двухдневном лечении в стационаре.

Первый случай заражения штаммом "Омикрон" в США был выявлен 1 декабря 2021 года. Самое первое сообщение о симптомах среди 43 исследуемых случаев "Омикрона" было зарегистрировано 15 ноября, сообщили в CDC.

Сейчас более 99,9% случаев инфицирования коронавирусом в США приходится на штамм "Дельта", отметили эпидемиологи.

Чтобы сдержать распространение коронавируса CDC подчеркивает необходимость вакцинации, соблюдения масочного режима, проветривания помещений, карантина и изоляции.

"Хотя у нас нет всех ответов на штамм "Омикрон", предварительные данные показывают, что дополнительная вакцинация против COVID-19 помогает усилить защиту от "Омикрона"", - добавила Валенски.

Штамм коронавируса "Омикрон": что о нем известно

Новый вариант коронавируса B.1.1.529 впервые обнаружен в Южной Африке 24 ноября. Всемирная организация здравоохранения назвала новый штамм коронавируса греческой буквой "Омикрон".

Этот штамм имеет 32 мутации, что вызывает беспокойство у эпидемиологов.

По состоянию на 9 декабря в Украине не было выявлено случаев COVID-19, вызванных новым штаммом "Омикрон".

Автор: Виктория Токарева