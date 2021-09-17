В Twitter подруга женщины поделилась несколькими изображениями, на которых видно, как мама пыталась придержать маску на лице сына.

В США женщина со своим 2-летним сыном были вынуждены сойти с борта самолета после того, как по просьбе экипажа малыш отказался надевать защитную маску.

Аманда Пендарвис поделилась в Instagram, что ее, сына и его мать сняли с рейса, потому что они не "выполняли указания членов экипажа", в частности, о важности сидения во время движения на рулевой дорожке и ношения защитной маски.

Женщина объяснила, что у сына астма и он не может быть в маске. Тем не менее, в авиакомпании, хоть и подтвердили инцидент, но сказали, что членам экипажа не сообщали, что у малыша был приступ астмы или проблемы с дыханием.

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В Twitter подруга Аманды поделилась несколькими изображениями, на которых видно, как мама пыталась придержать маску на лице сына. Также есть видео, на котором показано, как мальчик кричит и плачет, когда его мать пытается надеть на него маску, а женщина, в свою очередь пытается его успокоить.

В авиакомпании заявили, что члены экипажа делали "многократные попытки ужесточить требования безопасности", увидев "несовершеннолетнего, который лежал и ходил между сиденьями". По правилам авиакомпании, все пассажиры в возрасте от 2 лет должны постоянно быть в маске, если они не едят и не пьют.

"Федеральный закон США требует, чтобы вы всегда носили маску для лица, находясь в помещении в аэропорту и на борту рейса. В противном случае, вам могут отказать в посадке и предстоящем путешествии американским транспортом. По федеральному закону вам также могут грозить штрафы", - говорится в сообщении, пишет ТСН со ссылкой на Metro.

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Автор: Ирина Погорелая