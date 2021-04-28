Власти американских штатов Айдахо и Аризона ввели ограничения на аборты.
Читайте такжеБайден отменил введенные Трампом ограничения на доступ к абортамГубернатор Айдахо Брэд Литтл подписал закон о запрете прерывания беременности после того, как у плода появилось сердцебиение — то есть на пятой–шестой неделе. Губернатор Аризоны Дуг Дьюси подписал закон о запрете абортов исключительно из-за наличия генетических отклонений у плода.
«Штат Айдахо ценит жизни самых невинных — наших детей… Сотни и сотни детей погибают ежегодно в Айдахо в результате абортов, это невероятная трагедия»,— говорится в заявлении губернатора. В качестве исключения предусмотрены медицинские показания или беременность в результате изнасилования или инцеста, передает kommersant.
В законе штата Аризона есть запрет на аборты при генетических отклонениях у плода. В качестве исключения предусматриваются несовместимые с жизнью отклонения или риск для здоровья или жизни матери. За нарушение предусмотрено тюремное заключение.
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