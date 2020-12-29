Женщина стала донором яйцеклетки и суррогатной мамой для своей родной мамы.

25-летняя шотландка выносила ребенка для своей 49-летней матери и ее мужа, и родила собственную сестру.

Об этом сообщает ТСН из ссылки на Daily Record.

Читайте такжеЖенщина родила самых маленьких в мире близнецов (фото)

Мать женщины своего времени прошла стерилизацию, но заморозила свою яйцеклетку, поэтому когда встретила нового мужа захотела с ним своих детей. Они предложили дочери стать суррогатной матерью и она согласилась, но потом выяснилась, что замороженная в 2014 году яйцеклетка нежизнеспособна, поэтому кроме суррогатного материнства дочь стала еще и донором яйцеклетки.

В результате родов, которые длились 41 час, родилась девочка Уиллоу.

"Я родила Уиллоу и отдала ее сразу матери, без капли сомнения. Уиллоу родилась с помощью моей яйцеклетки и спермы Эндрю, но у нее единственная мать, и это точно не я. Эндрю и моя мама хотели ребенка с того момента, как они поженились, но мама была стерилизована — и она давно об этом жалела ", — отметила роженица.

Семья решила, что расскажет девочке об истории его рождения, когда она вырастет.

«Ее история необычная, но она родилась в любви, а это самое главное», — подчеркнула мама ребенка.

Теперь у женщины, вместе с новорожденной и ее суррогатной мамой, четверо детей. У самой роженицы есть трехлетняя дочь.

Другие новости на тему

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Гордиенко