На данный момент вакцинировано около 5,27 миллиона румын, что составляет 27,17% от общей численности населения.

В Румынии в связи ростом новых случаев заражения коронавирусом власти приняли решение о необходимости введения бустерных доз вакцины от COVID-19 уже с 28 сентября.

В стране за день зарегистрировано 6 тыс. 789 новых случаев COVID-19. Как сообщает Balcan Insight, это является самым высоким показателем за день с декабря 2020 года.

"Органы здравоохранения единогласно решили ввести третью бустерную дозу, начиная с 28 сентября, для всех людей, которые более шести месяцев вакцинировались второй дозой любой из вакцин на основе мРНК", - сообщил Национальный координационный комитет по вакцинации против COVID-19.

На данный момент вакцинировано около 5,27 миллиона румын, что составляет 27,17% от общей численности населения.

Ситуация с коронавирусом в Румынии

По состоянию на 23 сентября в целом в Румынии выявили свыше 1,1 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19 (33-е место в мире), умерли из-за последствий болезни более 35,9 тысяч человек, выздоровели — более 1 млн человек.

Как сообщал УНИАН, в США одобрили введение бустерной дозы антиковидной вакцины Pfizer. Дополнительную, третью прививку рекомендовано получать людям в возрасте 65 лет и старше, а также людям в возрасте 18-64 лет, которые могут столкнуться с серьезными осложнениями при заболевании COVID-19.

Автор: Светлана Закелова