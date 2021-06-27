За сутки власть признала смерть 619 больных - это самый высокий показатель с 25 декабря.

В России накануне зафиксировали антирекорд смертей от коронавирусной инфекции COVID-19 нынешнего года.

Об этом свидетельствует статистика оперативного штаба по вопросам борьбы с распространением коронавирусной болезни, сообщает "Радио Свобода".

Так, за сутки власти признали смерть 619 больных - это самый высокий показатель с 25 декабря.

Количество новых выявленных случаев за день увеличилось до 21 665. Последний раз больше было в конце января, когда спадал пик второй волны пандемии.

Общее количество выявленных случаев, зафиксированных статистикой российского оперативного штаба, выросло до 5,43 млн. Власти страны неоднократно констатировали, что количество заболевших может быть в разы больше официально зафиксированного показателя.

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Смертность, по данным оперативного штаба, с начала пандемии составила 132 683. Демографы считают эту оценку заниженной в разы, это косвенно признавала и российская власть.

Данные Росстата свидетельствуют, что с начала пандемии и до мая 2021 года в России умерли на 431 141 человека больше, чем отмечалось статистикой. Большую часть этих смертей можно отнести к жертвам пандемии, уверены демографы.

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Автор: Тамара Отовская