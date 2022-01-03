Предварительно, дети отравились парами хлора.

В российском городе Омск девять детей госпитализировали после отдыха в спортивно-оздоровительном центре. Предварительно, они отравились парами хлора.

"Прокуратурой Кировского округа Омска организовала проверку по информации медицинского учреждения о госпитализации в ночное время 9 несовершеннолетних с подозрением на отравление парами хлора после посещения 2 января текущего года одного из спортивно-оздоровительных центров в Омске", - говорится в сообщении, пишет "ТАСС".

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По информации экстренных служб, несколько семей отдыхали в спортивно-оздоровительном комплексе "Райская лагуна".

"Под утро девять несовершеннолетних поступили в медицинские учреждения Омска с признаками отравления хлором. Все они госпитализированы, трое из них находятся в состоянии средней степени тяжести, шесть - в легком состоянии. Одна женщина осталась дома на амбулаторном лечении", - добавляют в сообщении.

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