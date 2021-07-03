В Африке COVID-19 распространяется со скоростью лесного пожара, что может привести к его дальнейшей мутации и появлению варианта, против которого вакцины не будут эффективными.
Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Он предупредил, что в этой ситуации в опасности окажутся как глобальный север, так и глобальный юг.
«Микроскопический вирус уже убил почти четыре миллиона человек. Он серьезно подорвал экономику во всем мире. Мы до сих пор все еще не победили этот вирус», – сказал Гутерриш.
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Глава ООН подчеркнул, что без международной солидарности не обойтись. Он напомнил, что в странах Европейского Союза насчитывается сейчас 67,8 доз вакцин на 100 жителей, а в Африке – 1,8 доз на 100 жителей.
При этом на большом юге вирус распространяется со скоростью лесного пожара.
В этой связи глава ООН вновь заявил о необходимости принять Глобальный план вакцинации, добиваться увеличения производства вакцин, по меньшей мере вдвое, и добиваться их справедливого распределения.
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