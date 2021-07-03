Глава ООН Антониу Гутерриш напомнил, что в странах Европейского Союза насчитывается сейчас 67,8 доз вакцин на 100 жителей, а в Африке – 1,8 доз на 100 жителей. Он вновь заявил о необходимости принять Глобальный план вакцинации и добиваться их справедливого распределения.

В Африке COVID-19 распространяется со скоростью лесного пожара, что может привести к его дальнейшей мутации и появлению варианта, против которого вакцины не будут эффективными.

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Он предупредил, что в этой ситуации в опасности окажутся как глобальный север, так и глобальный юг.

«Микроскопический вирус уже убил почти четыре миллиона человек. Он серьезно подорвал экономику во всем мире. Мы до сих пор все еще не победили этот вирус», – сказал Гутерриш.

Читайте также"Быстро распространяется": В ВОЗ предупредили, что штамм коронавирус "Дельта" обнаружили почти в ста странах

Глава ООН подчеркнул, что без международной солидарности не обойтись. Он напомнил, что в странах Европейского Союза насчитывается сейчас 67,8 доз вакцин на 100 жителей, а в Африке – 1,8 доз на 100 жителей.

При этом на большом юге вирус распространяется со скоростью лесного пожара.

В этой связи глава ООН вновь заявил о необходимости принять Глобальный план вакцинации, добиваться увеличения производства вакцин, по меньшей мере вдвое, и добиваться их справедливого распределения.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Токарева