Президент Филиппин Родриго Дутерте пригрозил тюрьмой за отказ делать прививку от коронавируса.
Об этом пишет Forbes.
Скандальное заявление глава государства сделал после сообщения Минздрава страны о низком проценте тех, кто вакцинировался или планирует получить инъекцию вакцины.
Дутерте ответил, что посадит в тюрьму антивакцинаторов и "введет им вакцину в ягодицы". Вскоре президент согласился, что сделал слишком жесткое заявление, но добавил, что найдет законный путь применить вакцину: "Если вам не сделают прививки, уезжайте из Филиппин. Поезжайте в Индию или куда-то еще – в Америку, но пока вы здесь и являетесь потенциальными носителями вируса, сделайте прививку".
Читайте такжеСША выделили $3,2 миллиарда на разработку препаратов для лечения COVID-19Он также пригрозил составить перечень граждан, отказавшихся прививаться.
Отмечается, что если Дутерте таки исполнит угрозу, Филиппины получат самое суровое наказание для людей, которые отказались вакцинироваться от коронавируса, и это вызовет новую обеспокоенность по поводу соблюдения прав человека правительством, которое уже находится под международным контролем из-за жестокой войны с наркотиками.
По данным международного трекера Bloomberg, вакцинация в Филиппинах является одной из самых низких в мире – препаратом охвачено 1,8% от всего количества граждан. Это позволило вирусу распространяться быстрыми темпами. Ежедневно там регистрируется в среднем 6 тысяч новых случаев инфицирования и 100 смертей.
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