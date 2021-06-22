Он также пригрозил составить перечень граждан, отказавшихся прививаться.

Президент Филиппин Родриго Дутерте пригрозил тюрьмой за отказ делать прививку от коронавируса.

Об этом пишет Forbes.

Скандальное заявление глава государства сделал после сообщения Минздрава страны о низком проценте тех, кто вакцинировался или планирует получить инъекцию вакцины.

Дутерте ответил, что посадит в тюрьму антивакцинаторов и "введет им вакцину в ягодицы". Вскоре президент согласился, что сделал слишком жесткое заявление, но добавил, что найдет законный путь применить вакцину: "Если вам не сделают прививки, уезжайте из Филиппин. Поезжайте в Индию или куда-то еще – в Америку, но пока вы здесь и являетесь потенциальными носителями вируса, сделайте прививку".

Читайте такжеСША выделили $3,2 миллиарда на разработку препаратов для лечения COVID-19Он также пригрозил составить перечень граждан, отказавшихся прививаться.

Отмечается, что если Дутерте таки исполнит угрозу, Филиппины получат самое суровое наказание для людей, которые отказались вакцинироваться от коронавируса, и это вызовет новую обеспокоенность по поводу соблюдения прав человека правительством, которое уже находится под международным контролем из-за жестокой войны с наркотиками.

По данным международного трекера Bloomberg, вакцинация в Филиппинах является одной из самых низких в мире – препаратом охвачено 1,8% от всего количества граждан. Это позволило вирусу распространяться быстрыми темпами. Ежедневно там регистрируется в среднем 6 тысяч новых случаев инфицирования и 100 смертей.

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Автор: Яна Ставская