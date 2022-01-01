Во Франции еще одна категория населения сможет получить контрацептивы бесплатно.

Власти Франции отныне сделала бесплатным доступ к контрацептивам для женщин в возрасте от 18 до 25 лет, расширив уже действующую программу для несовершеннолетних, направленную на предотвращение нежелательной беременности.

О расширении доступа к противозачаточным таблеткам, внутриматочным спиралям, контрацептивным пластырям и инъекциям было объявлено в сентябре 2021 года по результатам исследований, которые указали на то, что молодые женщины часто отказываются от использования противозачаточных средств по финансовым причинам, сообщает Deutsche Welle.

Согласно оценкам французских властей, программой смогут воспользоваться до 3 млн женщин.

Начиная с 2022 года, "система медицинского страхования будет покрывать стоимость контрацепции и связанных с ней процедур (ежегодная консультация с врачом или акушеркой и биологические тесты) без предварительной оплаты", говорится в заявлении Министерства здравоохранения.

Читайте такжеФранция заключила контракт с Грецией на поставку фрегатовДо сегодняшнего дня бесплатная контрацепция во Франции была доступна только для девушек до 18 лет, как это имеет место и в ряде других европейских стран, таких как Германия, Бельгия, Нидерланды и Норвегия.

В Великобритании женщины всех возрастов имеют бесплатный доступ к контрацептивам.

Ранее в украинском Министерстве здравоохранения сообщали, что в стране фиксируется достаточно низкий уровень использования контрацептивов среди молодежи, поэтому случаются беременности и роды у девушек в возрасте до 14 лет.

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