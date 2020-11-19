Так, отметили в Минздраве, в Украине в прошлом году более 3 тысяч родов были у девушек в возрасте до 17 лет.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что в Украине в прошлом году более трех тысяч родов были у девушек в возрасте до 17 лет.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заведующий отделом возрастных особенностей здоровья Центра общественного здоровья Минздрава Ирина Сорока сообщила во время онлайн-конференции на тему: «Внедрение комплексного сексуального образования и принципов гендерного равенства: перспективы в Украине в 21 веке».

Сорока подчеркнула, что фиксируется достаточно низкий уровень использования контрацептивов среди молодежи, поэтому в Украине случаются беременности и роды у девушек в возрасте до 14 лет.

По ее словам, такие девушки, как правило, не проходят медицинское наблюдение в женских консультациях и рожают вне медицинских учреждений.

Также Сорока назвала ужасной ситуацию с абортами у молодых девушек - в прошлом году зарегистрировано 3329 абортов, из них 2 тыс. 632 аборта у девушек в возрасте 18-19 лет.

«В 15-17 лет львиная доля таких прерываний - 46% первой беременности, а более 50% - это уже не первое прерывание беременности в таком незрелом возрасте», - добавила она.

Также Сорока сообщила, что в Украине есть немало больных до 19 лет с инфекциями, которые передаются половым путем - в частности, в 2019 году зафиксировано около 50 случаев заболеваний гонореей.

«У нас регистрируются случаи хламидиоза, трихомоноза и микоплазмоза, и самая уязвимая возрастная группа - это 15-18 лет», - добавила она.

Учитывая такую неутешительную статистику, Сорока отметила необходимость внедрения комплексного сексуального образования в учебных заведениях.

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Автор: Надя Пришляк