Стоит отметить, что в Техасе от коронавируса полностью привиты 30% человек, при этом подавляющее большинство детей не прошли вакцинацию.

В Техасе, США, с июня во всех государственных школах отменили ношение масок. Это распоряжение противоречит последним рекомендациям CDC (Центры по контролю и предотвращению заболеваний) США.

Об этом сообщает Reuters.

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Губернатор Техаса Грег Эбботт объявил, что со следующего месяца во всех государственных школах штата отменяется обязательное требование о ношении защитных масок.

Помимо этого, с пятницы, 21 мая, госучреждение, сотрудники которого будут требовать соблюдать обязательный масочный режим, может быть оштрафовано на 1 тысячу долларов.

"Мы можем продолжить борьбу с COVID-19, защищая при этом свободу техасцев выбирать, носить маски или нет", - заявил губернатор.

Отмечается, что это распоряжение противоречит последним рекомендациям CDC (Центры по контролю и предотвращению заболеваний) США о том, что школьникам следует носить маски в 2020-2021 учебном году, так как к тому моменту, когда возобновятся очные занятия, вакцинированы будут далеко не все ученики.

Коронавирус в США: что известно

Стоит отметить, что в Техасе от коронавируса полностью привиты 30% человек, при этом подавляющее большинство детей не прошли вакцинацию.

Напомним, президент Соединенных Штатов Джо Байден отменил обязательное требование на ношение масок для людей, которые вакцинировались от коронавируса.

Кроме того, в Соединенных Штатах менее чем за неделю вакцинировали более 600 тысяч детей.

Первую прививку от коронавируса получили дети в возрасте от 12 до 15 лет.

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Автор: Виктория Гордиенко