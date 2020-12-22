Программа вакцинации добровольная, однако власти убедительно призывают всех принять в ней участие.

Власти ОАЭ предлагают всем желающим гражданам и резидентам страны привиться бесплатно вакциной Sinopharm, которая была одобрена к использованию в этом месяце.

Читайте такжеBloomberg: Вакцина Китая от COVID-19 эффективна на 86%Как сообщает Financial Times, вакцина уже доступна в больницах и специально открытых для этого медицинских центрах.

Китайская вакцина от коронавируса Sinopharm была протестирована в ОАЭ на 31 тыс. добровольцев и показала 86-процентную эффективность.

Программа вакцинации добровольная, однако власти убедительно призывают всех принять в ней участие. Эмир Дубая Мухаммед бен Рашид аль-Мактум специально разместил в своем Twitter снимок, как ему самому делают прививку, передает kommersant.

Коронавирус в ОАЭ

Всего в ОАЭ проживают 1 млн граждан и более 8 млн граждан других государств, имеющих резидентский статус. По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в стране заразились более 1,7 млн человек, умерли 639.

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Автор: УНИАН