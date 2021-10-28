Гражданин Алекс С. предлагал через интернет наркотические препараты с 2018 года по июнь 2021 года.

В Нидерландах начался суд над жителем города Эйндховен, который продавал людям специальный порошок для самоубийства.

Гражданин Алекс С. предлагал через интернет наркотические препараты с 2018 года по июнь 2021 года. По данным следствия, мужчина поставлял порошок всем желающим, используя для этого Telegram и сервис зашифрованной электронной почты ProtonMail. Он не задавал никаких вопросов своим клиентам. Заинтересованные могли отправить продавцу 20 евро или забрать продукт в Эйндховене. Позже преступник поднял цену до 30 евро.

По данным Государственной прокуратуры, 33 человек, купивших у преступника наркотик, уже нет в живых. Он мог продать смертоносное лекарство почти 700 людям, допускает следствие.

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В дополнение к порошку для самоубийства, также известному как препарат X, он продавал противорвотное средство домперидон, которое можно приобрести только по рецепту врача. В общей сложности он мог заработать 55 тыс. евро.

Алекс С. был задержан в июле. Его подозревают в нарушении Закона о лекарственных средствах и в отмывании доходов, полученных преступным путем.

Как выяснилось, мужчина является членом Coöperatie Laatste Wil, организации, которая выступает за самоопределение в вопросе собственной жизни или смерти. До августа организация проводила собрания в Северном Брабанте, но они были прекращены после ареста своего члена.

Подозреваемый пообещал больше не заниматься продажами запрещенных лекарств после освобождения. Приговор суда ему разрешили ожидать на свободе при определенных условиях. Помимо прочего, он должен лечиться в психбольнице и не иметь контактов с другими подозреваемыми, передает 112ua.tv со ссылкой на Nos.nl.

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Автор: Ирина Погорелая