Аудиторы сомневаются в правдивости 71 тысячи сертификатов.

Счетная палата Молдовы провела аудит и выявила ряд нарушений в управлении процессом вакцинации от COVID-19. Так, 7 тысяч человек получили просроченную вакцину.

Об этом пишет NewsMaker.

В ходе аудита выяснилось, что у 11 тысяч вакцин истек срок годности, поэтому их не использовали.

Кроме того, 2579 человек вакцинировались вне очереди плана вакцинации, который предусматривал приоритетную вакцинацию медицинских работников и людей из групп риска.

Читайте такжеЭксперты назвали пять симптомов "Омикрона"Аудиторы выяснили, что 7 тысяч человек сделали прививку вакциной с истекшим сроком годности.

"Это наводит на подозрение об их [действительном] использовании", - говорится в сообщении.

Известно, что у некоторых вакцин в одном флаконе содержится 5-12 доз. Изначально власти требовали набрать необходимое количество желающих, а потом уже вскрывать флакон. Позднее медикам разрешили вскрывать его и для одного укола.

"Таким образом, разрешенные потери составляли до 80%-90%. Отсутствие учета и подсчета потерь вакцин создает неопределенность при подсчете реального числа использованных и неиспользованных доз", - говорится в отчете.

Также счетная палата отмечает, что у них "есть подозрения в правдивости" 71,2 тысячи сертификатов о вакцинации.

Ранее сообщалось, что в Украине утилизируют более 400 тысяч доз вакцины AstraZeneca, срок годности которой истек в конце октября.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Людмила Жерновская