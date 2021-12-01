Под угрозой оказались международные конференции и даже февральская зимняя Олимпиада в Пекине.

Мир почти ничего не знает о новом варианте коронавируса, однако "Омикрон" уже нанес ущерб благосостоянию людей и лишил их уверенности в том, что самое страшное позади.

Пока напрямую пострадали только туристическая отрасль и пассажирские авиаперевозки, но косвенный ущерб уже налицо, сообщает Би-би-си.

В частности "Омикрон" сорвал планы возвращения работников в офисы, что скажется на их экономике - траты на транспорт, в магазинах и кафе снова рухнут. Что некстати в горячий предрождественский сезон, поскольку именно на потребление приходится львиная часть экономического роста в развитых странах.

Под угрозой оказались международные конференции и даже февральская зимняя Олимпиада в Пекине.

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Потребление сдерживается не только антикоронавирусными ограничениями, но и по личной инициативе. Напуганные неизвестным вариантом вируса люди отменяют праздники и отпуск, не ходят в рестораны, театр и кино.

Главный удар "Омикрон" нанес по фундаменту восстановления мировой экономики - он лишил мир определенности. Даже если страх перед новым вариантом коронавируса окажется преувеличенным, дело сделано: вера в то, что пандемия позади, пошатнулась.

Неопределенность - главный враг экономического роста - вернулась в одночасье и обрушила мировые рынки финансовых инструментов и сырья. Поскольку неопределенность подрывает не только потребление, но и другие важнейшие составляющие экономического роста: инвестиции, торговлю и занятость.

"Рост числа заражений коронавирусом и появление нового варианта несут риски для занятости и экономической активности, а также вносят неопределенность в прогнозирование инфляции. Рост озабоченности населения по поводу вируса может обернуться нежеланием возвращаться из дома на рабочие места, что способно затормозить восстановление рынка труда и усугубить перебои с поставками сырья и комплектующих", - сказал глава Федеральной резервной системы - центробанка США, определяющего стоимость денег в мире, Джером Пауэлл.

Экономисты надеются, что власти и граждане в крупных экономиках давно приспособились к жизни с вирусом, а появление нового варианта лишь ускорит вакцинацию и приблизит окончание пандемии. Многие европейские страны успели вернуться почти что к прежней жизни, и у них в запасе арсенал мягких санитарных мер, который может оказаться достаточным буфером и предотвратить переход к жестким ограничениям.

Так, в ответ на "Омикрон" Англия ускорила раздачу третьих доз вакцины и вернула обязательное ношение масок в магазинах и общественном транспорте. Однако не стала вводить план "Б" - работу из дома и маски в ресторанах и кафе, а о полноценном локдауне даже не напоминает.

Избежать паралича прошлой зимы обещает и Джо Байден, президент крупнейшей мировой экономики - США.

"Новый вариант вируса - повод для беспокойства, но не для паники. Сегодня у нас больше инструментов для борьбы с ним, чем когда бы то ни было, - сказал он. - Этой зимой мы будем бороться с ковидом не локдаунами и запретами, а вакцинацией, ревакцинацией, тестированием и другими мерами".

Экономисты не спешат с оценками на этом самом начальном этапе распространения нового варианта вируса. Международное рейтинговое агентство Moody's, например, назвало "Омикрон" преградой на пути восстановления мировой экономики, однако оставило прогноз ее роста на следующий год без изменений.

Лишь некоторые готовы делать ставки уже сейчас. Goldman Sachs расписал четыре варианта развития ситуации, в худшем из которых масштабная новая волна пандемии в первые три месяца 2022 года сократит рост мировой экономики вдвое по сравнению с прежними оценками. Однако даже в этом случае в целом за год экономика вырастет на 4,2%, что всего на 0,4 процентного пункта меньше предыдущего прогноза, цитирует аналитическую записку американского банка агентство Bloomberg.

Но есть и хорошие новости - новый локдаун охладит инфляцию, разогретую резким выходом из кризиса и перебоями в поставках всего всем на фоне тотального дефицита сырья и комплектующих во всем мире.

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Автор: Ирина Погорелая