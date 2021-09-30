Робот, которого контролируют из Мехико, где аборты разрешены, даже в более консервативных областях сможет работать в рамках закона.

В Мексике, где врачам запрещено делать аборты, появился робот, помогающий женщинам делать аборты.

В разных штатах страны существует разное законодательство. В некоторых из них врачам запрещено выдавать женщинам даже таблетки для прерывания беременности. Но юристам удалось найти лазейку в законодательстве.

Робот, которого контролируют из Мехико, где аборты разрешены, даже в более консервативных областях сможет работать в рамках закона. Отныне железный помощник выдает без рецепта таблетки для прерывания беременности всем женщинам, которые этого хотят.

На сегодняшний день отправили лишь по одному работу на каждый штат, но планируют наращивать их количество, говорится в сюжете ТСН.

В Мексике отношение к абортам крайне консервативное. Согласно статистическим данным Statista, с апреля 2007 по сентябрь 2019 года в Мексике было проведено почти 217 тыс. абортов, из которых почти 151 тыс. - в столице Мехико и еще 57,6 тыс. - в штате Мехико. B Пуэбло было проведено 1350 абортов, a в Идальго - 1180. Количество легальных абортов в других штатах незначительное.

Из 32 штатов только в столичном федеральном округе Мехико (с 2007 года) и в штате Оахака (с 2019 года) аборты разрешены по желанию женщины до 12-й недели беременности. В остальных штатах аборты запрещены, но возможны, если женщину изнасиловали, или беременность угрожает ее жизни и здоровью. В противном случае за незаконный аборт женщина могла быть привлечена к уголовной ответственности. Эта норма действовала вплоть до сентября этого года, когда Верховный суд Мексики вынес, как его назвали правозащитники, "историческое" решение о декриминализации абортов в стране, единогласно проголосовав за отмену преследования и возможного тюремного заключения женщин, прервавших беременность.

Автор: Виолетта Орлова