По словам министра республики, выявлено около 100 человек, которые могли заразиться вирусом.

В восточной части Демократической Республики Конго обнаружили первый после объявления об окончании последней вспышки случай заражения геморрагической лихорадкой Эбола.

Как сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра здравоохранения Жан-Жака Мбунгани, трехлетний мальчик дал положительный результат недалеко от восточного города Бени, одного из эпицентров вспышки 2018-2020 годов, и умер от болезни.

По словам министра, выявлено около 100 человек, которые могли заразиться вирусом. Они будут находиться под наблюдением, чтобы можно было проконтролировать, появятся ли у них какие-то симптомы.

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Во внутреннем отчете биомедицинской лаборатории Конго сообщается, что трое из соседей малыша также проявили симптомы, соответствующие лихорадке Эбола, в прошлом месяце и умерли, но ни один из них не был протестирован.

Всего в Конго было зарегистрировано 12 вспышек после того, как в 1976 году в экваториальном лесу у реки Эбола была обнаружена болезнь, которая вызывает сильную рвоту и диарею и распространяется через контакт с биологическими жидкостями.

Болезнь обычно убивает около половины инфицированных, хотя методы лечения, разработанные после рекордной вспышки 2014-2016 годов в Западной Африке, значительно снизили уровень смертности при раннем выявлении.

Ранее министерство здравоохранения Гвинеи в Западной Африке объявило об эпидемии Эбола после того, как три человека умерли от вируса и еще четверо заразились.

В марте сообщалось, что в штате Вашингтон медики наблюдали за 23 жителями, вернувшимися из Гвинеи и Конго. Они рискуют стать носителями и распространителями лихорадки Эбола.

Справка УНИАН. Эбола - вирусное заболевание, начальные симптомы которого включают внезапную лихорадку, приступ слабости, боли мышц и горла, в соответствии с описанием Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). И это начало: следующие этапы болезни сопровождаются рвотой, диареей, а кое-где - внутренними и наружными кровотечениями.

Болезнь передается контактным способом - через контакт с инфицированными животными, летучими мышами и дикими антилопами.

Среди людей она распространяется путем непосредственного контакта с инфицированной кровью, другими жидкостями больного или прикосновением к зараженным поверхностям. Даже похороны умерших от Эболы могут содержать риск заразиться, если кто-то прикоснется к телу покойного.

Инкубационный период может длиться от двух дней до трех недель, а диагноз поставить нелегко. Вспышка болезни среди людей до сих пор ограничивалась странами Африки, хотя один штамм этого вируса появился на Филиппинах.

Медики находятся в группе повышенного риска, если лечат больных без надлежащей персональной защиты. Риск заразиться сохраняется до тех пор, пока кровь и выделения больных содержат вирус Эболы. Кое-где этот период достигает семи недель после выздоровления.

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Автор: Виктория Гордиенко