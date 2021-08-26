В Минздраве страны отметили, что у 60-летнего колумбийца не наблюдалось реакции на смешивание препаратов.

Житель Колумбии получил семь доз четырех разных вакцин от коронавируса. Власти страны начали расследование, чтобы выявить возможные другие подобные случаи.

Об этом сообщает испанское издание noticias.caracoltv.

По словам колумбийского министра здравоохранения Миерланди Торрес, у мужчины наблюдаются проблемы с психикой.

"Человек, которому делали вакцинацию семь раз в разных мегацентрах города, уже полностью идентифицирован, это человек старше 60 лет с очевидными психологическими проблемами", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Израиле выяснили, эффективна ли третья доза COVID-вакцины PfizerМужчина получил прививки такими препаратами, как Sinovac, AztraZeneca, Pfizer и Janssen. В Минздраве страны заявили, что семь раз вакцинированный гражданин не имел никакой реакции на такое количество вакцины.

"Это явно свидетельствует о недостатках, которые мы имеем в информационных системах, чтобы получать данные о вакцинированных людях в режиме реального времени, и очевидно, что такая ситуация затрудняет немедленное обнаружение подобных случаев и получение информации в течение более длительного периода времени", - заявила чиновница.

Власти заверили, что не станут наказывать мужчину за излишнюю вакцинацию, но пытаются найти других людей, которые получили больше прививок, чем рекомендовано.

Также внедрили новый инструмент для предотвращения таких случаев.

Как ранее сообщал УНИАН, Всемирная организация здравоохранения подвергла резкой критике план США по введению американцам дополнительной прививки от COVID-19 через восемь месяцев после полной вакцинации препаратами от Pfizer и Moderna.

Автор: Анастасия Горбачева