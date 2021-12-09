"Антиковидная" сталь может "побороть" вирус на 99,7% за три часа, говорят ученые.

Ученые из Университета Гонконга (Китай) разработали первую нержавеющую сталь, которая способна уничтожать коронавирус на своей поверхности. Она может "побороть" вирус на 99,7% за три часа.

Об этом пишет китайское издание HKET.

Читайте такжеУниверситет Гонконга обнародовал изображение штамма коронавируса "Омикрон"Ученые изменили химический состав и микроструктуру нержавеющей стали, которая получила повышенное содержание меди, что имеет антибактериальные свойства.

По данным исследователей, этот металл можно использовать для изготовления кнопок лифтов, дверных ручек, перил и тому подобное, чтобы уменьшить распространение вирусов через непрямой контакт.

Кроме того, исследователи убеждают, что новый металл способен уничтожать на своей поверхности не только коронавирус, но и птичий грипп, а также кишечную палочку.

Профессор кафедры машиностроения инженерного факультета Хуан Мінсінь, который руководил исследованием, отметил, что сейчас изучается, насколько такой металл эффективен против нового штамма коронавирус "Омикрон".

Как сообщал УНИАН, ученые Манчестерского университета в Великобритании выяснили, что люди с психическими расстройствами, например, с шизофренией в пять раз чаще умирают от коронавируса и втрое чаще попадают в больницу через COVID-19.

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Автор: Марта Гичко