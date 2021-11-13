Через дыхательные пути человека вакцина попадает в легкие для стимуляции иммунитета слизистой.

В апреле этого года китайская компания CanSino Biologics заявила о начале клинических испытаний вакцины против COVID-19, вводимой путем ингаляции.

На международной китайской выставке в городе Хайкоу на юге Китая презентовали первую в мире вакцину против коронавируса, которую вводят путем ингаляции.

Такую COVID-вакцину люди вдыхают через рот, передает ТСН со ссылкой на CGTN.

Затем через дыхательные пути человека вакцина попадает в легкие для стимуляции иммунитета слизистой, который невозможно создать путем внутримышечных инъекций.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Ирина Погорелая