Гипоксия во сне связана с прогрессированием гипоксического инсульта при COVID-19, подчеркнули эксперты.

Обструктивное апноэ и другие расстройства сна, которые препятствуют нормальному дыханию, могут значительно ухудшить течение коронавируса.

Как утверждают специалисты Кливлендской клиники (США) после изучения медкарт около 5,4 тысячи пациентов, которые ранее проходили обследование в связи с различными нарушениями сна, в 1,9 тысячи из них подтвердился коронавирус. Средний возраст больных составил 56 лет, пишет 24 канал со ссылкой на JAMA.

Медики сделали вывод, что эти расстройства в целом не влияют на риск заражения. Но вместе с тем у пациентов, страдающих апноэ и другими нарушениями, связанными с гипоксией (задержкой дыхания) во сне, вероятность попасть в больницу и умереть оказалась на 31% выше по сравнению с людьми, которые не имели этих расстройств.

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Этот риск остался очень высоким даже после корректировки данных с учетом различных факторов, включая индекс массы тела, вредные привычки и хронические заболевания.

"Наши результаты показывают, что гипоксия во сне связана с прогрессированием гипоксического инсульта при COVID-19", – подчеркнули ученые.

Ученые отметили, что причиной этого может быть дефицит кислорода, необходимый для поддержания клеток и тканей организма.

Отметим, синдром обструктивного апноэ сна (СОАС) – это нарушение, которое характеризуется частыми остановками дыхания спящего человека и сопровождается сильным храпом.

Эти перерывы перекрывают поступление кислорода в организм и блокируют своевременное выделение углекислого газа. Чтобы открыть дыхательные пути, мозг вызывает короткое пробуждение, из-за этого сильно ухудшается качество сна.

Недавно ученые выяснили, что лучше ложиться в 22-23 часа вечера - это может улучшить сердечное здоровье человека.

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Автор: Виктория Гордиенко