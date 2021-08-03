Новые случаи COVID зафиксированы и в Ухане – "родине" оригинального коронавируса.

Китай столкнулся с новой вспышкой коронавируса – ее уже называют самой крупной с 2019 года, когда инфекция была впервые зафиксирована в Ухане. Теперь волну заболеваемости вызвал "дельта-штамм" COVID-19.

Как сообщает Time, новый вариант коронавируса "прорвался" сквозь китайские меры по сдерживанию инфекции – одни из самых строгих в мире. Всего за две недели случаи заболевания "дельта-штаммом" были зафиксированы в 32 провинциях КНР. Хотя на сегодня заболевших лишь чуть более 300, ареал распространения указывает, что инфекция движется очень быстро. Новые случаи COVID зафиксированы и в Ухане – "родине" оригинального коронавируса.

Ситуацию называют самым большим вызовов китайской стратегии борьбы с COVID со времен первой вспышки коронавируса в китайской Ухане.

Появление в стране более заразного "дельта-штамма" связывают с авиарейсом из Москвы в Пекин, который состоялся в середине июля. Первыми заболевание выявили у команды уборщиков в аэропорту.

На сегодня уровень вакцинации в Китае близок к 60% и является одним из самых высоких в мире. Однако неизвестно, смогут ли вакцины местного производства в стране замедлить распространение варианта "Дельта".

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Напомним, по оценкам американских ученых, штамм коронавируса "Дельта"значительно заразнее, с большей вероятностью преодолеет защиту вакцин и может вызвать более серьезное заболевание, чем все другие известные версии вируса.

Согласно внутренней презентации, распространенной в Центрах по контролю и профилактике заболеваний США, вариант "Дельта" передается интенсивнее, чем вирусы, вызывающие MERS, SARS, Ebola, простуду, сезонный грипп и ветряную оспу. И, согласно документу, он так же заразен, как ветряная оспа.

В Центре по контролю и профилактике заболеваний (C.D.C.) выражают тревогу из-за распространения штамма "Дельта" в США и отмечают, что ближайший шаг для ученых – "признать, что война с вирусом изменилась".

Автор: Дмитрий Захаров