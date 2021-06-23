Представители Министерства здравоохранения обвинили туристов, прибывших из-за рубежа, не соблюдавших правила карантина. Это назвали основной причиной вспышки. Для наказания нарушителей, вероятно, будут введены повышенные штрафы.

В Израиле фиксируют новую вспышку коронавируса, где полностью вакцинировано более половины населения. За последние сутки там - 125 новых больных, преимущественно детей и подростков. Хотя до недавнего времени были лишь единичные случаи.

Как говорится в сюжете ТСН, по словам чиновников, это – индийский штамм, так называемый дельта-вариант. Поэтому, мол, чтобы предотвратить его распространение, правительство Израиля снова обязало чиновников носить маски в помещении, а всем остальным это делать рекомендовало. За неповиновение правилам будут штрафовать - до пяти тысяч шекелей (12,8 тысяч гривень).

Также израильтян призвали не ездить за границу и как можно скорее вакцинировать детей от 12 лет.

Кроме того, новую вспышку вируса правительство связывает и с притоком туристов в страну, которые не соблюдают правила. Особенно увеличилось количество случаев вариантов Delta.

"Мы решили отреагировать так, будто мы столкнулись с новой волной вируса", - сказал новый премьер-министр страны Нафтали Беннет, пишет Times of Israel.

По его словам, нужно остановить вспышку в стране, пока не поздно. В связи с этим вели новые ограничения.

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Поскольку невакцинированными в Израиле остались дети и подростки, они оказались более уязвимыми. Известно, что в этом месяце коронавирусом в Израиле болели дети от 10 до 19 лет. Поэтому правительство объявило о начале вакцинации для детей от 12 лет, добавив при этом, что вакцинацию нужно пройти как можно быстрее.

Напомним, Израиль ввел новые правила в аэропортах страны. Всех прибывших обязали носить маски и сдавать тесты.

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Автор: Виктория Гордиенко