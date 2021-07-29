В стране применяют только препараты от Moderna и Pfizer.

Израиль присоединился к Турции, которая объявила о намерении ревакцинировать население третьей дозой препарата от COVID-19.

Об этом сообщает Times of Israel.

29 июля гендиректор израильского Минздрава Нахман Аш объявил, что со следующей недели израильтянам в возрасте 60 лет и старше будут предлагать принять третью дозу вакцины.

Аш уточнил, что вакцинироваться в третий раз предложат только тем, кто завершил иммунизацию в течение последних пяти месяцев.

Читайте такжеТретья дозы вакцины Pfizer необходима: появились впечатляющие результаты исследованийТем, кто вылечился от COVID-19 или не был вакцинирован, такую возможность не предложат.

Очевидно, аналогичное распоряжение поступило напрямую от премьер-министра Нафтали Беннета, который сегодня утром встретился с Нахманом Ашем и министром здравоохранения Ницаном Горовицем.

Таким образом, Израиль стал одной из первых стран которые предложили своим гражданам ревакцинироваться от коронавируса третьей дозой. Ранее такую возможность получили жители Турции и Венгрии. Хотя в ВОЗ выступают против таких решений.

Стоит отметить, что на сегодняшний день израильтян прививают одной из двух вакцин — от Moderna или Pfizer/BioNTech. Из 9 млн граждан Израиля уже вакцинированы 5,7 млн человек, из них 5,3 млн прошли полный курс вакцинации.

Автор: Станислав Кожемякин