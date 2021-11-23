Прививку от коронавируса смогут получить до 1 миллиона детей в возрасте от 5 до 11 лет.

В Израиле приступили к вакцинации от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет. Прививочная кампания официально началась во вторник, 23 ноября, но еще накануне в некоторых районах страны дети имели возможность привиться вакциной BioNTech/Pfizer.

Как пишет DW, уполномоченный по борьбе с коронавирусом Салман Сарка назвал старт кампании "праздником для детей и родителей, которые теперь могут защитить своих детей".

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет ранее призвал родителей не препятствовать вакцинации их детей, подчеркнув, что прививка безопасна и эффективна. Напомнив о нынешней волне заражений в Европе, Беннет отметил, что рост репродуктивного фактора наблюдается и в Израиле. Этот фактор показывает, скольких людей в среднем заражает один человек, что позволяет установить скорость распространения коронавируса.

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Отметим, в Израиле прививку от коронавируса могут получить до 1 миллиона детей от 5 до 11 лет. Они получают треть взрослой дозы.

Как писал УНИАН, по данным фармкомпании, в этой возрастной группе эффективность вакцины BioNTech/Pfizer достигает 91%. А в возрасте от 12 до 15 лет заявили о 100% эффективность своей вакцины против COVID-19.

Отметим, что в Израиле количество заражений коронавирусом снижается уже два месяца. Накануне министерство здравоохранения страны зарегистрировало 454 новых случая.

Ранее УНИАН писал, что в Израиле большинство экспертов комитета придерживаются мнения, что польза от вакцинации детей от 5 до 11 лет преобладает любой риск.

9,4 миллиона населения Израиля относительно молодое, из примерно 1,2 млн детей в возрастной группе от 5 до 11 лет. Представители здравоохранения сомневались, что страна сможет достичь "стадного иммунитета", если эти дети не будут вакцинированы.

Вакцинация детей от коронавируса: что известно

Автор: Виктория Гордиенко