В министерстве рассчитывают, что появление классической вакцины даст возможность сократить количество "отказников".

Министерство здравоохранения Израиля зарегистрировало вакцину от COVID-19, произведенную британской компанией по технологии, отличной от вакцин Pfizer и Moderna.

Как пишет портал Newsru.co.il вакцина Vaxzervia производства AztraZeneca основана на классическом вирусном векторе, а не на новой технологии мРНК.

Она предназначена для нескольких сотен пациентов, у которых была острая аллергическая реакция на вакцины Pfizer и Moderna.

Кроме того, ее смогут получить вакцинированные израильтяне, которые по тем или иным соображениям не желают прививаться вакцинами мРНК. В Минздраве рассчитывают, что появление классической вакцины даст возможность сократить количество "отказников".

Читайте такжеВОЗ: полсотни стран не смогут привить и 10% населения до октябряПоставка вакцины Vaxzervia в больницы начнется в ближайшее время.

Утром в пятницу, 24 сентября, Министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии COVID-19. В целом с начала пандемии в стране выявлено 1 256 600 зараженных (+6400 за сутки). При этом 1 183 557 выздоровели после заражения коронавирусом, 7 611 больных умерли. Сейчас заражены 65 432 человек.

Первую дозу вакцины получили 83% граждан, вакцинированные двумя дозами 80%, тремя дозами – 66%.

1 августа в Израиле начался третий этап массовой вакцинации от COVID-19. С 29 августа решено ревакцинировать всех граждан старше 12 лет, которые получили вторую прививку против коронавируса более пяти месяцев назад.

Как ранее сообщал УНИАН, Министерство здравоохранения Израиля сообщило, что у более 11% детей, которым поставили диагноз COVID-19, наблюдали LongCovid - симптомы болезни, которые сохранялись более 12 недель.

Автор: Инна Андалицкая