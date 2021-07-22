Испытания таблеток начнутся после того, как их одобрит Министерство здравоохранения страны.

Медицинская компания Oravax Medical готовится начать испытания первой в мире вакцины от коронавирус в форме таблеток.

Так, несколько тысяч капсул с вакциной уже изготовили в Европе и завезли в Израиль. После одобрения Минздравом страны препарат начнут испытывать. Ранее пероральная вакцина уже прошла пробы на животных.

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"Компания завершила пилотное исследование на животных и обнаружила, что вакцина способствовала развитию антител к иммуноглобулину G (IgG) и иммуноглобулину A (IgA). IgA необходим для более длительного иммунитета", - пишет издание The Jerusalem Post.

Саму же вакцину в таблетках начали разрабатывать в марте этого года. Медики надеются, что она будет устойчивой к новым штаммам COVID-19, передает ТСН.

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Автор: Ирина Погорелая