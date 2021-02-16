Физическая активность занимает центральное место в инструкциях по профилактике сердечно-сосудистых болезней.

Большое количество пациентов, перенесших инфаркт, умирает сразу или в течение четырех недель после него. Новое исследование показало, что у физически активных людей шанс выжить в этот период гораздо выше, чем у тех, кто ведет сидячий образ жизни.

Об этом пишет 24 канал со ссылкой на Oxford Academisc.

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Ученые из Дании проанализировали данные о 28 тысячах человек, умерших от инфаркта миокарда. Ученые выделили группы участников исследования в зависимости от того, насколько они были физически активны в свободное время.

В течение 28 дней после инфаркта умерли почти 5 тысяч человек, сразу умерли 62% из них. Чем более физически активными были участники исследований, тем выше у них был шанс прожить дольше.

У людей с умеренным и высоким уровнем физической активности риск мгновенной смерти от инфаркта миокарда был ниже на 33% и 45% соответственно, чем у тех, кто вел сидячий образ жизни. На двадцать восьмой день у них риск смерти был ниже на 36% и 28% соответственно.

По мнению авторов, их работа показывает, что даже низкий уровень физической активности снижает риск сердечного инфаркта, однако это утверждение нуждается в дополнительных исследованиях.

Физическая активность занимает центральное место в инструкциях по профилактике сердечно-сосудистых болезней. В то же время механизмы этого действия изучены не полностью. Сейчас считается, что важнейшую роль играет так называемое ишемическое прекондиционирование.

Речь идет о возникновении во время упражнений коротких эпизодов недостатка крови в сердечной мышце с последующей нормализацией кровообращения. В это время сердце тренируется противостоять ишемии: организм начинает быстро вырабатывать вещества, которые усиливают кровообращение, в результате чего образуются дополнительные сосуды.

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Автор: УНИАН