Медики, на которых это требование распространилось еще раньше, должны будут привиться бустерной дозой через 9 месяцев после второй дозы.

В Италии с сегодняшнего дня вступило в силу требование об обязательной вакцинации от коронавируса учителей, сотрудников админучреждений, полицейских, военных и спасательных служб.

Решение об обязательной вакцинации работников этих профессий было принято в ноябре, с исключением для тех, кто имеет обоснованные медицинские противопоказания, пишет Европейская правда.

За категорический отказ от прививки грозят штрафы до более 1000 евро и невыплата зарплаты.

Медики, на которых это требование распространилось еще раньше, должны будут привиться бустерной дозой через 9 месяцев после второй дозы.

Также, сообщает ANSA, правительство согласовало проект о продолжении чрезвычайной ситуации в связи с эпидемией коронавируса до 31 марта. Это позволяет продолжать меры по борьбе с эпидемией, в том числе применение ковид-сертификата.

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Среди прочего, предполагается продлить требование о допуске в заведения повышенного риска, как рестораны, стадионы, дискотеки, только привитых или выздоровевших. Это правило начало действовать 6 декабря и предварительно должно было применяться до 15 января 2022 года.

Также проект позволит правительству, при необходимости, ограничивать передвижение граждан, вводить ограничения на работу учреждений или проведение мероприятий.

Без продолжения, чрезвычайная ситуация должна закончиться в конце 2021 года.

В Министерстве здравоохранения опасаются, что Италию ждет серьезный рост числа заражений в связи с распространением штамма "Омирон". Министр здравоохранения призвал людей не откладывать с прививкой бустерной дозой, чтобы снизить риски.

В настоящее время в Италии хотя бы одной дозой привиты более 88% населения в возрасте от 12 лет, вскоре начнется вакцинация детей в возрасте 5-11 лет.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Ирина Погорелая