Люди развезли вирус по территории Испании после отдыха на Майорке.

Почти 5 тысяч человек во всей Испании оказались на карантине из-за посещения Майорки, где зафиксировали новую вспышку COVID-19.

Как идет речь в сюжете ТСН, в испанском Минздраве вспышку коронавируса связывают с наплывом выпускников, которые приехали на Балеары, чтобы отпраздновать завершение учебного года. После отдыха развезли вирус по территории стране.

Отметим, по данным сайта Worldometers в Европе по распространению коронавируса лидируют Великобритания, Россия и Испания.

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Ранее сообщалось, что Испания с 7 июня открывает свои границы для вакцинированных со всего мира. Люди, получившие прививки против коронавируса, "и их семьи" могут находиться в стране, независимо от страны происхождения, заявило правительство в Мадриде. Иностранным круизным судам также будет разрешено снова причаливать в испанских портах.

Испанская туристическая отрасль рассчитывает на летний бизнес после нескольких месяцев локдауна - правительство надеется, что в этом году страну посетят 45 миллионов иностранных туристов.

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Автор: Виктория Гордиенко