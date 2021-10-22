По данным ученых, COVID-19 связан с низкими температурами и влажностью и во многом похож на сезонный грипп.

Ученые из Барселонского института глобального здравоохранения (ISGlobal) предоставили доказательства того, что коронавирус стал сезонным заболеванием. По их данным, COVID-19 связан с низкими температурами и влажностью и во многом похож на сезонный грипп.

Как пишет 24 канал со ссылкой на Nature Computational Science, первое теоретическое моделирование показало, что климат не был движущей силой передачи коронавируса (учитывая большое количество восприимчивых людей без иммунитета).

Однако некоторые ученые предполагают, что первоначальное распространение COVID-19 в Китае произошло на широте от 30 до 50 градусов северной широты, с низким уровнем влажности и при низких температурах (от 5 до 11 градусов). Поэтому эксперты из ISGlobal решили определить, действительно ли COVID-19 является сезонным заболеванием.

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Команда ученые проанализировала связь температуры и влажности на начальной стадии распространения COVID-19 в 162 странах на 5 континентах. Результаты показали отрицательную взаимосвязь между скоростью передачи (R0) и температурой и влажностью в глобальном масштабе: более высокие скорости передачи были связаны с более низкими температурами и влажностью.

Затем исследователи проанализировали, как связь между климатом и болезнями развивалась с течением времени и была ли она последовательной в разных географических масштабах. Для этого ученые использовали статистический метод, который был специально разработан для выявления похожих паттернов вариации в разные периоды.

Исследователи обнаружили сильную негативную связь для коротких временных окон между количеством случаев инфицирования и климатом во всем мире.

В результате исследования ученые обнаружили, что первые волны эпидемии ослабевали с повышением температуры и влажности, а вторая волна усиливалась по мере снижения температуры и влажности.

Однако летом эта закономерность нарушилась на всех континентах. Это можно объяснить несколькими факторами, в том числе массовыми скоплениями молодежи, туризмом и кондиционированием воздуха.

При адаптации модели для анализа временных корреляций на всех уровнях в странах Южного полушария, куда вирус прибыл позже, наблюдалась такая же отрицательная корреляция. Климатические эффекты были самыми заметными при температурах от 12 до 18 градусов C и влажности от 4 до 12 г / м 3.

Используя эпидемиологическую модель, исследовательская группа показала, что включение температуры в скорость передачи лучше работает для прогнозирования подъема и спада различных волн коронавируса, особенно первой и третьей в Европе.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прогнозировали в ближайшие полтора года стабилизацию ситуацию с распространением коронавируса в мире.

Коронавирус в мире: что стоит знать

Автор: Виктория Гордиенко