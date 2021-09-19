В сети гуляют видео, где тысячи людей гуляют вместе без масок и социальной дистанции.

В Мадриде около 25 тысяч человек приняли участие в крупнейшей за весь период пандемии нелегальной алко-вечеринки.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на полицию. Так называемый "ботеллон" (так в Испании называют подобные вечеринки) начался с мадридского университета Комплутенсе. На улицы вышли тысячи молодых людей, которые распивали спиртное в общественных местах и игнорировали предписания карантина.

В полиции Мадрида заявили, что из-за слишком больших масштабов вечеринки они не могли очистить улицы от нарушителей до 7 утра субботы.

В сети гуляют видео, где тысячи людей гуляют вместе без масок и социальной дистанции.

"Это самый большой ботеллон, который мы видели со времен начала пандемии COVID-19", - заявил журналистам представитель мадридской полиции.

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Власти Мадрида ослабили коронавирусные ограничения для баров и ночных клубов с понедельника, но люди все равно обязаны носить маски и поддерживать социальную дистанцию.

Массовые алко-пати все еще запрещены, их организаторам и участникам грозят штрафы.

Ранее сообщалось, что в Соединенном Королевстве и Ирландии в связи с успешной массовой вакцинацией от COVID-19 отменяют карантинные ограничения.

Автор: Дмитрий Захаров