Отмечается, что есть доказательства, подтверждающие эффективность видеоигр в улучшении психического здоровья.

Популярные видеоигры могут решить проблему с некоторыми видами психических расстройств, заявили ученые из Ирландского исследовательского центра программного обеспечения научного фонда.

Как пишет Edexlive, команда исследователей Lero заявила, что видеоигры могут помочь там, где традиционные методы лечения недоступны из-за места расположения или в качестве дополнения к традиционным терапевтическим методам лечения депрессии или тревоги.

Руководитель исследования Марк Кэмпбелл рассказал, что есть доказательства, которые подтверждают эффективность видеоигр в улучшении психического здоровья. Наилучшие результаты они показывают при лечении депрессии и тревожности.

"Стоит рассматривать коммерческие видеоигры как потенциальную альтернативу для улучшения различных аспектов психического здоровья", - отметил Кэмпбелл.

По мнению экспертов обычные видеоигры могут обеспечить недорогой и простой доступ для решения проблем с психическим здоровьем.

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"Общая доступность и распространенность коммерческих видеоигр в современном обществе делает их неоценимым средством общения людей с психическими расстройствами, независимо от возраста и пола, и с ограниченным доступом к психиатрической помощи, что особенно актуально во время нынешней пандемии COVID-19", - отмечают ученые.

Специалисты утверждают, что видеоигры в виртуальной реальности отлично подходят для лечения когнитивно-поведенческих методов лечения депрессии и тревожных расстройств. Эти технологии и управляемость виртуальной среды могут стать отличным способом для использования в психотерапии.

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Автор: Виктория Гордиенко