Глава Интерпола ждет от преступников попыток воровать и даже отбирать ценную вакцину.

Глава Интерпола Юрген Шток прогнозирует резкий всплеск преступности в связи с появлением вакцины от коронавируса. По его мнению, злоумышленники будут пытаться заполучить препарат.

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Как сообщает EURACTIV, такое заявление Шток сделал в общении с журналистами еженедельника WirtschaftsWoche.

«С выходом вакцины преступность резко возрастет… Мы увидим кражи, проникновения в хранилища и нападения на поставки», - отметил он.

Кроме того глава международной организации полагает, что во многих местах планеты вакцинация будет тесно сопряжена с коррупцией.

Ранее Интерпол выдал предупреждение о возможных попытках преступных организаций подделывать вакцину от коронавируса, или даже воровать настоящие препараты.

Вакцинация от COVID-19 началась: что известно

1 декабря власти Великобритании первой в мире одобрила вакцину совместного производства американской Pfizer и немецкой BioNTech для массового применения. Две другие вакцины - американской Moderna и британской AstraZeneca - пока находятся на рассмотрении регуляторов.

8 декабря Британия первой среди западных стран начала массовую вакцинацию от коронавируса. В первую очередь прививки сделают людям из групп риска, медикам и соцработникам.

В Израиле в ближайшие дни начнется второй этап испытания на добровольцах вакцины Brilife, разработанной Институтом биологических исследований имени Вейцмана.

Тем временем, в Украине Минздрав составил граіки будущей вакцинации от COVID-19. Ожидается, что наша страна получит вакцину в первом полугодии 2021 года. Всего Киев рассчитывает получить 8 миллионов доз на первом этапе.

6 декабря председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете нацбезопасности и обороны, академик НАНУ Сергей Комисаренко сообщил, что массовая вакцинация украинцев от коронавируса может начаться не ранее середины 2021 года.

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Автор: Дмитрий Захаров