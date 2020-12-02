Правоохранителей всего мира призвали заранее подготовиться к возможным видам криминальной деятельности, связанным с вакциной от коронавируса.

Интерпол выдал предупреждение о возможных попытках преступных организаций подделывать вакцину от коронавируса, или даже воровать настоящие препараты.

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Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в официальном сообщении организации. Интерпол разослал подобные предупреждения правоохранителям в 194 странах мира.

"Сейчас, когда все больше вакцин от коронавируса приближаются к стадии утверждения и глобального распространения, главная задача - гарантировать безопасность цепочки поставок... В то время, когда правительства готовятся разворачивать вакцинацию, преступные организации готовятся вмешаться или сорвать поставки", - отмечается в сообщении.

Правоохранителей всего мира призвали заранее подготовиться к возможным видам криминальной деятельности, связанным с вакциной от коронавируса.

В организации также предполагают, что с постепенным возобновлением международных путешествий, которое будет, вероятно, сопровождаться требованием отрицательного теста на COVID-19, возникнет еще один вид нелегального «бизнеса». Преступники предположительно попытаются продавать подделки тестов.

Вакцина от коронавируса - что известно

Великобритания стала первой страной в мире, которая одобрила вакцину против коронавирусной инфекции COVID-19 от Pfizer и BioNTech, которая показала свою эффективность на 95%.

В то же время третью фазу испытаний прошла вакцина от коронавируса американской компании Moderna.

8 ноября заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Фонд глобального доступа к вакцинам COVID-19 (COVAX) подтвердил информацию о предоставлении Украине бесплатно вакцины от коронавируса. По словам Ляшко, это означает, что около 4 млн граждан Украины смогут вакцинироваться в первой половине 2021 года.

Также он сообщил, что в глобальный механизм COVAX включен кандидат в вакцины от производителя Moderna (США). "Предварительные результаты исследования этой вакцины указали на 95% эффективности предотвращения развития COVID-19", - отметил он.

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Автор: Дмитрий Захаров