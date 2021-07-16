В Индии родился ребенок с тремя головами.
Об этом сообщает DailyStar.
О рождении ребенка с редким дефектом в Уттар-Прадеше было объявлено 12 июля 2021 года. Трёхглавый младенец родился в результате нормальной беременности.
Теперь его семья страдает от визитов многочисленных паломников, которые считают необычное дитя воплощением Бога на Земле.
Новорожденный и его мать чувствуют себя хорошо, их выписали из роддома.
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Две дополнительные головы соединены с задней частью “нормальной” головы младенца и покрыты волосами. Они кажутся тяжелыми, но их владелец не проявляет признаков боли, когда взрослые поднимают их.
Напомним, медики из команды "Dr Pimple Popper" удалили огромный гнойный нарост из носа 60-летнего жителя Техаса Роджера, который мешал ему дышать и есть. Нарост на внешней стороне носа у бывшего сталевара сначала проявился в виде небольшого прыщика 11 лет назад.
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