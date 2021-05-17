Общее число заболевших "черным грибком" в больницах города 200 человек.

На западе Индии в результате вспышки мукормикоза - "черного грибка" умерли не менее 16 пациентов с COVID-19. Летальные случаи фиксируют с апреля.

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Как пишет РБК-Украина со ссылкой на газету Times of India, по словам специалиста по здравоохранению муниципальной корпорации города Аурангабада Ниты Падалкар, большинство пациентов с COVID-19, у которых обнаружили мукормикоз, страдают диабетом и принимают стероиды. Общее число заболевших "черным грибком" в больницах города 200 человек.

Она также отметила, что процесс сбора данных о заразившихся грибковым заболеванием продолжается, их количество может возрасти.

"В городе сформирован комитет экспертов для решения проблемы с заражением мукормикозом пациентов с коронавирусом. В него вошли отоларингологи, стоматологи и офтальмологи из государственных и частных больниц, которые разработают специальный протокол лечения для таких больных", - заявила Падалкар.

Отметим, мукормикоз распространен в Индии больше, чем в других странах, в основном из-за большого числа больных диабетом. На сегодня участились случаи обнаружения мукормикоза у пациентов с COVID-19. Наиболее частыми признаками болезни являются некротические поражения в носу и на небе, вызывающие боль, лихорадку, и гнойные выделения из носа.

Напомним, паралельно с COVID-19 в Индии начинается эпидемия еще одной болезни - мукормикоза.

А на фоне коронакризиса в Индии глобальный механизм обеспечения равного доступа к вакцинам против COVID-19 столкнулся с нехваткой 140 миллионов доз.

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Автор: Виктория Гордиенко