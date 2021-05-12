Всего с начала пандемии в Индии более 254 тысяч пациентов умерли от последствий заболевания.

Ситуация с коронавирусом в Индии остается катастрофической. За минувшие сутки был зафиксирован новый рекорд смертности от последствий заболевания.

По данным Министерства здравоохранения и семейного благополучия страны, за последние 24 часа умерло 4205 пациентов с коронавирусом, пишет НВ.

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Предыдущий рекорд фиксировали 8 мая: тогда от последствий заболевания скончались 4187 человек.

Показатель суточной заболеваемости коронавирусом в Индии также остается высоким. За последние 24 часа выявили 348421 случай инфицирования.

Всего с начала пандемии в стране заразились более 23 миллионов человек, более 254 тысяч пациентов скончались от последствий заболевания.

Коронавирус в Индии: что известно

Индия вместе с США и Бразилией является одной из наиболее пострадавших от пандемии стран.

Ранее стало известно, что в Индии среди переболевших на коронавирус начали фиксировать редкое заболевание мукормикоз или «черный грибок».

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Автор: Виктория Гордиенко