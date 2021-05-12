Ситуация с коронавирусом в Индии остается катастрофической. За минувшие сутки был зафиксирован новый рекорд смертности от последствий заболевания.
По данным Министерства здравоохранения и семейного благополучия страны, за последние 24 часа умерло 4205 пациентов с коронавирусом, пишет НВ.
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Предыдущий рекорд фиксировали 8 мая: тогда от последствий заболевания скончались 4187 человек.
Показатель суточной заболеваемости коронавирусом в Индии также остается высоким. За последние 24 часа выявили 348421 случай инфицирования.
Всего с начала пандемии в стране заразились более 23 миллионов человек, более 254 тысяч пациентов скончались от последствий заболевания.
Коронавирус в Индии: что известно
- Индия вместе с США и Бразилией является одной из наиболее пострадавших от пандемии стран.
- Ранее стало известно, что в Индии среди переболевших на коронавирус начали фиксировать редкое заболевание мукормикоз или «черный грибок».
- Из реки Ганг в Индии выловили десятки тел умерших от COVID-19
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